Emekli amirallerden 6'sı İstanbul'da gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Başsavcılığın kararı doğrultusunda harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikametleri İstanbul'da bulunan emekli amiraller Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç ve Türker Ertürk'ü gözaltına aldı.
Şüphelilerin, Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.
Alınan bilgiye göre, Başsavcılığın kararı doğrultusunda harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikametleri İstanbul'da bulunan emekli amiraller Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç ve Türker Ertürk'ü gözaltına aldı.