Emekli Albay Ali Rıza Vuruşkan anıldı

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar ile Dernek Başkanı Yılmaz Bora’nın konuşma yaptığı törende, mücahitlere milli mücadele madalyaları takdim edildi.

BAYAR

Vuruşkan’ın biyografisini okuyan Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar, Vuruşkan’ın Erenköy’de savaşın seyrini değiştirdiğini, TMT’nin kuruluş çalışmalarını başlatarak ada sathında yaydığını belirtti.

Bu görevin basit ve sıradan bir görev olmadığını dile getiren Bayar, Vuruşkan’ın inançlı, davaya bağlı değerli bir komutan olduğunu kaydetti.

Rumların EOKA ve ENOSİS ruhunun ölmediğini söyleyen Bayar, iki kesimlilikten, eşitlikten, ada üzerindeki haklardan ve Anavatan Türkiye’nin garantörlüğünden vazgeçilemeyeceğini dile getirdi.

Bayar, Vuruşkan ve tüm şehitleri minnet ve şükranla andı.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora, mücadele yıllarında Rumların Kıbrıslı Türklerin mukavemet ve direnişini kırmak için Türkiye’nin adaya gelmeyeceğini söylediğini belirterek, Kıbrıs Türk halkının direnişten vazgeçmediğini, karamsarlığa kapılmadan mücadeleyi sürdürdüğünü ifade etti.

Bora, Türkiye’nin adaya şanla ve şerefle geldiğini, barış, huzur, çözümü, güven getirdiğini ve Rumları da iç savaştan kurtardığını söyledi.

“Bugün bağımsız bir devlette onurlu insanlar olarak yaşıyoruz. Bunun değerini idrak edemez federasyona razı olursak, yok oluşumuzu kabul etmiş oluruz” diyen Bora, KKTC devleti ve anavatan Türkiye’ye dört elle sarılmak gerektiğini kaydetti.

Bora, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Hatay konusundaki açıklamalarını eleştirerek, açıklamaların “kaygı verici ve üzücü” olduğunu savundu.

Bora, tüm şehitleri minnet ve şükranla andı.

Konuşmaların ardından milli mücadele madalyalarının takdimiyle tören sona erdi.