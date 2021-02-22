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Emek ve haber hırsızlığına son!

Kıbrıs Türk Basın Örgütleri, “emek ve haber hırsızlığı” konusunda ortak açıklama yayınlayarak, bu soruna karşı birlikte mücadele etme kararı alındığını duyurdu. Açıklamada, haber çalan kuruluşların ifşa edileceği ve haklarında hukuki süreçlerin başlatılacağı ifade edildi.

22 Şubat 2021 Pazartesi 12:32
Emek ve haber hırsızlığına son!
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Basında örgütlü sekiz birlik, dernek ve sendika, “emek ve haber hırsızlığı” konusunda ortak açıklama yayınladı.

Açıklamada, “emek ve haber hırsızlığı” yanında “internet medyası” adı altında, hiçbir kurumsal yatırım, üretim ve istihdam yaratmayan onlarca yeni adresin türediği de ifade edildi.

Açıklamada, “Gazetecilerin günler ya da saatlerce süren araştırma ve uğraşlar sonrası hazırladıkları haberlerin, yayınlandıktan dakikalar sonra bir başka internet sitesinde noktası virgülü hatta tashih hatalarına varıncaya kadar kopyalanıp yayınlanmasını tarif edecek tek kelimenin ‘hırsızlık’ olduğu kanaatindeyiz” denildi.

Haberden alıntı yapacak veya tüm haberi kullanacak internet sitesinin ilgili haberin sadece ilk cümlesini kullanıp haberin geçtiği siteye direk link vermesi çağrısının yapıldığı açıklamada, “birlikte hareket etme” kararı alındığı belirtildi.

Sekiz dernek ve sendikanın yayınladığı ortak açıklamada, atılacak beş adım şöyle sıralandı: 

1- Çalınan her haber ve içerik ile ilgili ayrı yasal süreç başlatmak ve bu süreçleri ısrarlı bir şekilde takip etmek. KKTC mevzuatında bulunan Fasıl 264 Telif Hakkı Yasası’na aykırı tüm girişimlerin hukuk önünde takipçisi olmak.

2- Çalınan her haber ve içeriği, çalan her kuruluşu etkili bir şekilde ifşa etmek, ayrıca çalıntı haber kullanan sitelere reklam veren kurum ve kuruluşları bu yönde bilgilendirmek.

3- KKTC “Bilişim Suçları Yasası”nın 15’nci maddesi uyarınca künyesi, sahibi, yönetimi, geçerli telefon numarası ve adresi özetle hiçbir iletişim bilgisi ya da kurumsal ekibi olmayan gazetelere yönelik gerekli hukuk mücadelesini yürütmek. Bu alanda yapılan ticari faaliyetlerin de Maliye bünyesinde takibi için girişim yapmak.

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4- Medya takip ajanslarının, “medya takibi” ismi altında, hiçbir telif ücreti ödemeden fikri eserlerimizi kullanarak bunun üzerinden gelir etmelerini engellemek.

5- Sivil toplum örgütleri nezdinde çalışma grupları oluşturmak ve örgütlü bir şekilde mücadele etmek.

KIBRIS TÜRK GAZETECİLER BİRLİĞİ

BASIN SEN

BAY SEN

DIŞ BASIN BİRLİĞİ

KIBRIS TÜRK SPOR YAZARLARI DERNEĞİ

HABER KAMERAMANLARI DERNEĞİ

KTAMS

DEV-İŞ

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Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Basın ÖrgütleriHaber Hırsızlığı
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