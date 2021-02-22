Emek ve haber hırsızlığına son!

Basında örgütlü sekiz birlik, dernek ve sendika, “emek ve haber hırsızlığı” konusunda ortak açıklama yayınladı.

Açıklamada, “emek ve haber hırsızlığı” yanında “internet medyası” adı altında, hiçbir kurumsal yatırım, üretim ve istihdam yaratmayan onlarca yeni adresin türediği de ifade edildi.

Açıklamada, “Gazetecilerin günler ya da saatlerce süren araştırma ve uğraşlar sonrası hazırladıkları haberlerin, yayınlandıktan dakikalar sonra bir başka internet sitesinde noktası virgülü hatta tashih hatalarına varıncaya kadar kopyalanıp yayınlanmasını tarif edecek tek kelimenin ‘hırsızlık’ olduğu kanaatindeyiz” denildi.

Haberden alıntı yapacak veya tüm haberi kullanacak internet sitesinin ilgili haberin sadece ilk cümlesini kullanıp haberin geçtiği siteye direk link vermesi çağrısının yapıldığı açıklamada, “birlikte hareket etme” kararı alındığı belirtildi.

Sekiz dernek ve sendikanın yayınladığı ortak açıklamada, atılacak beş adım şöyle sıralandı:

1- Çalınan her haber ve içerik ile ilgili ayrı yasal süreç başlatmak ve bu süreçleri ısrarlı bir şekilde takip etmek. KKTC mevzuatında bulunan Fasıl 264 Telif Hakkı Yasası’na aykırı tüm girişimlerin hukuk önünde takipçisi olmak.

2- Çalınan her haber ve içeriği, çalan her kuruluşu etkili bir şekilde ifşa etmek, ayrıca çalıntı haber kullanan sitelere reklam veren kurum ve kuruluşları bu yönde bilgilendirmek.

3- KKTC “Bilişim Suçları Yasası”nın 15’nci maddesi uyarınca künyesi, sahibi, yönetimi, geçerli telefon numarası ve adresi özetle hiçbir iletişim bilgisi ya da kurumsal ekibi olmayan gazetelere yönelik gerekli hukuk mücadelesini yürütmek. Bu alanda yapılan ticari faaliyetlerin de Maliye bünyesinde takibi için girişim yapmak.

4- Medya takip ajanslarının, “medya takibi” ismi altında, hiçbir telif ücreti ödemeden fikri eserlerimizi kullanarak bunun üzerinden gelir etmelerini engellemek.

5- Sivil toplum örgütleri nezdinde çalışma grupları oluşturmak ve örgütlü bir şekilde mücadele etmek.

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