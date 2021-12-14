Emek Platformu: "Krizin faturasını emekçiler ödemeyecek"

Eşit Hak ve Adalet Sendikası, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, Gümrük Çalışanları Sendikası, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası, Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası, Hazine Çalışanları Sendikası, Basın Emekçileri Sendikası, Kooperatif Görevlileri Sendikası, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’ndan oluşan Emek Platformu’ndan yapılan yazılı açıklamada, ülke tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birinin yaşandığı kaydedildi.

Emekçilerin hayatının pandemi, TL’nin değer kaybı ve zamlar yüzünden her gün zorlaştığı belirtilen açıklamada “Bu da yetmezmiş gibi, hükümet yaptığı yasa tasarısı ile vergi dilimlerini ve oranlarını arttırıp özel indirimi kaldırmayı amaçlamaktadır” denildi.

“Mevcut uygulamada asgari ücretli emekçiler bile vergiye tabi olurken, ultra zenginler vergi muafiyetleri, vergi afları, beyan edilmeyen kazançlar ve çeşitli teşviklerle servetlerine servet katmaktadırlar” ifadelerine yer verilen açıklama şöyle sürdü:

“Örgütsüz özel sektör emekçilerinin sesi olmak için mücadele eden Emek Platformu, tüm ücretlileri olumsuz etkileyecek bu adaletsizliğe karşı durmak için diğer örgüt ve platformlarla mümkün olan en geniş birlikteliği sağlamayı amaçlamaktadır. Emek cephesinin tüm örgütlü yapılarını, 26 Kasım 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülen Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na karşı var gücümüzle ortak mücadele etmeye çağırıyoruz.”