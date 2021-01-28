Emek Platformu: “Asgari ücret en düşük devlet çalışanı maaşına endekslensin”

Platformdan yapılan yazılı açıklamada, 2021 yılının ilk asgari ücretini belirleme çalışmaları kapsamında bugün toplanması gereken Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun “işveren sendikasından 2 üyenin istifası sonrasında yerlerine atama yapılmaması ve pandemi dolayısıyla kapanma var” gerekçesi ile ileriki bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, yaklaşık 1 yıldır yeni asgari ücreti belirlemeyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işveren ve devlet temsilcilerinin “komik gerekçelerle” toplantıyı ertelemesinin kabul edilemez olduğu savunuldu.

“İşverenler sendikası tarafından sunulan, ‘istifa eden üyelerimizin yerine yenisini atayamadık’ tavrı en hafif tabirle ciddiyetsizliktir” denilen açıklamada, bu tutumun, işçileri değil sadece kendi çıkarlarını düşündüklerini ortaya koyduğu ileri sürüldü.

“Devlet tarafının ise kapanmayı bahane ederek toplantıyı ertelemesi, kimin tarafını tuttuğunu açıkça göstermektedir” iddiasında bulunulan açıklamada, inşaatların, marketlerin, benzin istasyonlarının, hırdavatçıların açık olduğu ve buralarda binlerce işçinin çalıştığının görmezden gelindiği savunuldu.

İşverenler ile devlet temsilcilerinin asgari ücreti belirlememek için bahanelere başvurmasının yeni bir şey olmadığı iddia edilen açıklamada, “Asgari ücrete artış yapılmaması için oynanan bu oyunun bilincinde olarak bu oyunlara karnımızın tok olduğunu belirtiriz” ifadeleri kullanıldı.

Asgari ücretin en düşük devlet çalışanı maaşına endekslenmesi talep edilen açıklamada, böylelikle asgari ücretlilerin de eşel mobil sistemine dahil olacağı ve belirli aralıklarla enflasyona göre yapılan hayat pahalılığı artışından yararlanabileceği kaydedildi.

Açıklamada, zor şartlarda yapılacak bu yeni uygulamanın asgari ücretlilerin nefes almasını sağlayacağı ifade edildi.

Emek Platformu’nda yer alan örgütler şöyle:

“HakSen, KTÖS, Güç-Sen, El-Sen, Vergi-Sen, Hazine-Sen, Basın-Sen, KTOEÖS, Koop-Sen.”