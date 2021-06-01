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Emaa, yayınladığı çocuk kitaplarını tanıttı

Akdeniz Avrupa Sanat Derneği’nin (EMAA) ‘Gri ve Beyaz İle Sanata Kuş Bakışı’ ve ‘Benim Güneşim’ isimli çocuk kitapları, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde “renkli” bir etkinlikle tanıtıldı.

01 Haziran 2021 Salı 15:15
Emaa, yayınladığı çocuk kitaplarını tanıttı
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EMAA Başkent Sanat Merkezi bahçesinde, pandemi koşularına uygun olarak ve Lefkoşa Türk Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen etkinlikte tanıtımı yapılan iki çocuk kitabı, Avrupa Birliği’nin Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında  VI. Hibe Programı altında finanse edilen, ‘Herkes için Sanat’ projesi kapsamında sanatın daha geniş bir kitleye ulaşabilmesi için çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik toplam altı sanat kitap serisinin bir parçasını oluşturuyor.

Kitap serisi genel olarak, sanatı ve çeşitli sanat alanlarını daha anlaşılır bir dilde farklı kesimlere hitap edebilecek şekilde sunmak ve sanatın sıklıkla ulaşamadığı kesimlere bu kitaplar aracılığıyla ulaşmayı hedefliyor.

Dernek tarafından yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın da katıldığı etkinlikte kitapların yazarı Hanife Tayyareci çocuklarla canlı okuma etkinliği, EMAA eğitmenleri Zehra Şonya ve Ozan Özgenler ise okuma sonrası çocuklarla sanat atölyesi gerçekleştirdi. 

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Hazırlanan kitabın içeriğinin yazar Hanife Tayyareci ve illüstratör Yağmur Bayhanlı’nın iş birliğinde oluşturulduğu, uzman pedagog Ahmet Güneyli ile sanat danışmanı Esra Plümer Bardak’ın süpervizyonu ve yönlendirmeleri ile 3-6 ve 7-12 yaş gruplarındaki çocukların algı kapasitelerine uygun olarak geliştirildiği belirtildi.

Kitapların, sanatı sevdirmeye ve yerli sanatçılarımızı tanıtmaya yönelik, eğlenceli ve interaktif öykü kitapları olarak geliştirildiği ifade edilen açıklamada, 3-6 yaş grubuna yönelik çocuklar için hazırlanan ‘Gri ve Beyaz İle Sanata Kuş Bakışı’na ve 7-12 yaş grubu çocuklar için hazırlanan ‘Benim Güneşim’e basılı yayın yanında dijital ortamda da erişilebileceği belirtildi.

Daha fazla bilgi için derneğin www.emaa-cyp.org adresinin ziyaret edilebileceği de kaydedildi.

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Son Güncelleme: 01.06.2021 15:34
Anahtar Kelimeler:
çocuk KitaplarıEmaa
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