EMAA, LTB iş birliğinde Lefkoşa’ya heykel parkı kazandırıyor

Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA), Avrupa Birliği’nin Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VI. Hibe Programı kapsamında finanse edilen, “Herkes için Sanat” projesi altında, bir ay süreyle devam edecek bir heykel rezidansı gerçekleştiriyor.

EMAA’dan verilen bilgiye göre, yapılan açık çağrı sonucunda yarışmayı kazanan sanatçıların heykelleri Lefkoşa’daki Dr. Fazıl Küçük parkında yer bulacak.

Jüriliğini Yrd. Doç Dr. Devrim Yücel Besim (UKÜ), Yrd. Doç Dr. Mehmet Adil (GAÜ), İlkem Tunar (LTB), Prof. Dr. Gökçe Keçeci (EMAA), Dr. Esra Plümer Bardak (EMAA) ve Zehra Şonya’nın (Sanatçı, EMAA) üstlendiği yarışmayı kazanan sanatçılar “Dize Kükrer, Eda Zeybel - Gönen Karagil - Nurtane Karagil, Naz Atun ve Sinem Akın” oldu.

LTB iş birliğinde, GAÜ ve KAÜ’nün de kısmi sponsorluk desteği verdiği heykel rezidansı bir aylık bir süreye yayılacak ve sanatçılar eserlerini parkta yaratacaklar.

PROJE TANITILDI

21 Haziran’da başlayan heykel projesinin basın tanıtımı EMAA’nın bahçesinde gerçekleştirildi.

LTB Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, AB’yi temsilen Michael Docherty. GAÜ ve KAÜ’yü temsilen Leyla Biçer ve Buğu Şah ve EMAA Eş Başkanı Zehra Şonya da projenin hayata geçmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

EMAA açıklamasına göre, “Herkes için Sanat Projesi” sanat aracılığı ile demokratik değerler, çoğulcu görüşler, çeşitlilik ve kültürlerarası toleransı ve bu konulardaki farkındalığı arttırmayı ve böylece Kıbrıs Türk toplumunun hayat kalitesini arttırarak, sanatı bir ifade biçimi haline getirmeyi hedefliyor. Ayrıca projede toplumun çeşitli kesimlerine ulaşmak ve sanatı günlük hayatlarının bir parçası haline getirmek amaçlanıyor.