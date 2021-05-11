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Emaa, “Herkes için sanat projesi”ni yerel yönetimlerle paylaşıyor

Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA), sanatı günlük hayatın parçası haline getirerek toplumun farklı kesimlerine ulaşma hedefiyle yürüttüğü “Herkes İçin Sanat Projesi”ni yerel yönetimlerle paylaşıyor.

11 Mayıs 2021 Salı 12:15
Emaa, “Herkes için sanat projesi”ni yerel yönetimlerle paylaşıyor
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Verilen bilgiye göre, Avrupa Birliği’nin Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VI Hibe Programı kapsamında finanse ettiği, EMAA tarafından uygulanan Herkes İçin Sanat Projesi, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ile paylaşıldı.
Ziyaretlerde belediyelerle iş birliği yapılması, sanatla ilgili çeşitli aktiviteler organize edilmesi  görüşüldü. 

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Son Güncelleme: 11.05.2021 12:22
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