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EMAA Başkanlığına Zehra Şonya getirildi

Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (Emaa), Başkanlığı’na Zehra Şonya getirildi

09 Mayıs 2021 Pazar 11:30
EMAA Başkanlığına Zehra Şonya getirildi
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EMAA Başkent Sanat Merkezi bahçesinde sosyal mesafe, maske ve hijyen koşullarında yapılan 12.EMAA Olağan Genel Kurulu’nda yapılan seçimle belirlenen 2021-2023 yıllarında yetkili organlarında görev yapacak üyeler şöyle:
“Yönetim Kurulu’nda Zehra Şonya (Başkan), Gökçe Keçeci (Eşbaşkan), Derya Ulubatlı (Yazman), İmge Tonyalı (Sayman), Münevver Özakalın (Faal üye), Ceyda Alçıcıoğlu (Faal üye), Merve Akgül (Faal üye) Kemal Behçet Caymaz ve Alp Karaca (Yedek Üye). Disiplin Kurulu: İnci Kansu, Mehmet Kansu, Ozan Özgenler, Mine Egemen (Yedek Üye). Denetleme Kurulu: Emete İmge, Esra Plümer Bardak, Sinem Ertaner, Pelin Agocuk (Yedek Üye) “

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Son Güncelleme: 09.05.2021 12:01
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