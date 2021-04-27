Elvan Küçük hayatını kaybetti!

Geçtiğimiz hafta yapılan PCR testleri sonucunda koronavirüse yakalandığı tespit edilen Akçay sakini iki çocuk annesi Elvan Küçük bugün sabaha karşı hayatını kaybetti.

Yaklaşık 5 gün önce koronavirüse yakalandığı tespit edilen 42 yaşındaki Küçük’nın dün nefes darlığı çekmeye başlaması sonucunda yoğun bakıma alındığı ve bu sabaha karşı vefat ettiği bildirildi.

Elvan Küçük’nın vefatı Akçay’da şok etkisi yaratırken, herkesi yasa boğdu.

Kamburca’nın kızı Çağla Kamburca‘nın, sosyal medya hesabından duyurduğu ölüm haberi ise yürekleri dağladı: “Nasıl dayanacağım ben yokluğuna?”

Bizler de Kıbrıs Manşet ailesi olarak merhumeye tanrıdan rahmet, yaslı ailesine de başsağlığı dileriz..