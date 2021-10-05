Elsen uyardı!

El-Sen yaptığı yazılı açıklamada, duruş ve taleplerinin açık ve net olduğunu, her türlü özelleştirmenin karşısında olmakla birlikte, daha önce hükümetle yaptıkları protokol gereği, kendi öz kaynaklarından en az 120 MW’lık yatırımın yapılmasını istedi.

Sendika, açıklamasında, bunun aksi her adımın karşısında olmaya devam edeceklerini ve özelleştirme girişimlerine geçit vermeyeceklerini ifade ederek, “aksi halde yaşanacak olan kaosun sorumlusu biz değil hükümet olacaktır. Biz sokakları şenlendirmeye hazırız, kimse sabrımızı sınamasın” dedi.





