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Elmalı: “Tehlikeyi görmezden gelmeyiniz”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ozan Elmalı, COVID 19 Omicron varyantının çok daha hızlı bulaştığını belirterek, hükümete, özellikle Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’na tedbir almaları çağrısında bulundu.  

03 Ocak 2022 Pazartesi 12:45
Elmalı: “Tehlikeyi görmezden gelmeyiniz”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ozan Elmalı, “Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve Sağlık Bakanları başta olmak üzere devletin tüm yetkililerini şimdiden uyarıyoruz. Tehlikeyi görmezden gelmeyiniz. Başınızı kuma gömmeyiniz. Karne veremeyen bakanlar olarak anılacaksınız. Bizden uyarması” ifadelerini kullandı. 
Yazılı açıklama yapan Elmalı, “2021 yılının son gününde ülkemizde rekor vaka sayısına ulaşılmış 666 vaka tedirginlik ve kaygıyı da artırmıştır. Tıp dünyasının yaptığı uyarılara istinaden Covid-19 Omicron varyantının çok daha hızlı bulaşabilen ve yayılım hızı çok daha yüksek olan bir varyant olduğunu biliyoruz.” ifadesine yer verdi.  
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararları eleştiren Elmalı,  ev ortamında yapılacak kutlamalara "en fazla 10 kişi" sınırlaması getirilirken, otel ve restoranlarda insanların ‘hınca hınç bulunmasının’ görmezden gelindiğini savundu. 
2022 yılının ilk haftasında vaka sayılarının çok yüksek bir hızla artış göstermesi ihtimalinin, okullarda  I. Dönem sonu sınavlarının başlamasına çok kısa bir süre kalmışken, tedbirli ve öngörülü davranmayı gerektirdiğini kaydeden Elmalı, şöyle devam etti:

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“Okullarda ve toplumda gittikçe artan vaka sayıları, denetimsiz toplu taşıma ve kalabalık sınıf ortamlarındaki sosyal mesafenin korunamayışı, çok kolay bulaşma potansiyeli olan Omicron varyantının ülkemizde gittikçe yayılması, yapılması planlanan yüz yüze sınavların ve hemen ardından öğrencilerin karne alacak olması, bu konuda başta Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları olmak üzere yetkililerin öngörülü davranmasını ve ivedilikle tedbir alınmasını zorunlu kılmaktadır. 
Bu durumun görmezden gelinmesi ve okullarda bulaşın bir anda artması halinde dönem sonu sınavlarının yapılamayacağını, öğrencilerin karne dahi alamayacak duruma sokulacağını görmekteyiz.”
Elmalı, tehlikeyi görmezden gelmeme çağrısında bulundu. 

 

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Son Güncelleme: 03.01.2022 14:06
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