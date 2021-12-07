banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
64 yaşındaki covid-19 hastası yaşamını yitirdi
Koronavirüse bir can daha!
Dolar/TL 13,70, Sterlin/TL 18,20 seviyelerinden işlem görüyor
Döviz düşüşte
Süt Endüstrisi Kurumu'ndan açıklama
677 süt üreticisi ödeniyor
K-Pet’ten bayilere Çin işkencesi!
K-Pet’ten bayilere Çin işkencesi!
banner404

Elmalı: “Açıklanan hayat pahalılığı oranına kimse inanmadı”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ozan Elmalı, alım gücünün her geçen gün eridiğini, insanların borç yükü altında ezildiğini, bunu görmezden gelen siyasilerin seçim gezilerinde umut tacirliği yaptığını savundu.

07 Aralık 2021 Salı 14:10
Elmalı: “Açıklanan hayat pahalılığı oranına kimse inanmadı”

Hayat Pahalılığı oranın hesaplanma şeklini de eleştiren Elmalı, “3 Aralık’ta açıklanan Hayat Pahalılığı oranına siz dahil kimse inanmadı” ifadelerine yer verdi.
 

banner341
Yazılı açıklamasında Türk Lirası’nın ve asgari ücretin döviz karşısındaki değer kaybına işaret eden Ozan Elmalı,  sendikanın halkın darboğazdan kurtulması için bazı önerileri olduğunu belirtti, önerileri şöyle sıraladı:

“Doğru vergilendirme sistemi kurulup, uygulanarak ultra lüks yaşam sürenlerin aynı ölçüde vergi ödemesi sağlanmalıdır.  Asgari ücretten vergi uygulamaları sonlanmalıdır. HP doğru şekilde 2 ayda bir hesaplanarak maaşlara yansıtılmalıdır. Asgari ücret insanca yaşamaya yetecek şekilde düzenlenmeli ve alım gücünü koruyacağı sisteme sokulmalıdır. Vergi beyanında bulunmayan, vergi ödememek için türlü yollar deneyen, zarar gösteren ve beyan ettiği vergiyi ödemeyen tüm kişi, kurum ve şirketler tespit edilip vergi ödemeleri sağlanmalıdır. Devletin mevcut kaynaklarının doğru yerlere kullanılması sağlanarak bu harcamaların halkın alacağı kamusal hizmetler başta sağlık ve eğitim olmak üzere gerçek üreticiye, üretime aktarılması sağlanmalıdır. ‘Gel başla’ diyerek işe alımlara, atama ile bürokrat yaratmaya son verilmelidir. En az kazanandan yüzde 10 vergi alınırken bu oranı yüzde 20’ye çıkaracak muafiyeti sıfırlayacak yasal düzenleme derhal geri çekilmelidir.” 
 

banner360
Son Güncelleme: 07.12.2021 15:12
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak
Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak
64 yaşındaki covid-19 hastası yaşamını yitirdi
64 yaşındaki covid-19 hastası yaşamını yitirdi
Li-koop’ta Toplu İş Sözleşmesi imzalandı
Li-koop’ta Toplu İş Sözleşmesi imzalandı
Özersay'dan açıklamalar
Özersay'dan açıklamalar
Sucuoğlu Hür-iş heyetini kabul etti
Sucuoğlu Hür-iş heyetini kabul etti
Manavoğlu: “Halk odaklı siyaset bizim siyaset anlayışımızın temel noktasıdır”
Manavoğlu: “Halk odaklı siyaset bizim siyaset anlayışımızın temel noktasıdır”
Öğrenciler atıklar konusunda bilgilendirildi
Öğrenciler atıklar konusunda bilgilendirildi
İtfaiye, sel baskınları ve kış yangınlarına karşı uyardı
İtfaiye, sel baskınları ve kış yangınlarına karşı uyardı
Müteahhitler Birliği “kriz masası” çağrısını yineledi
Müteahhitler Birliği “kriz masası” çağrısını yineledi
Biyologlar Derneği'nden çevre manifestosu
Biyologlar Derneği'nden çevre manifestosu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim