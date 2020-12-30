Elite Hastanesi ve Futbolcular Derneği arasında işbirliği mutabakatı

Mutabakata göre Futbolcular derneği üyeleri ve üye aileleri imzalanan bu anlaşmayla Elite Hastanesi'nde bu hizmetlerden faydalanabilecek:

1- Her üye için aile hekimi tahsis edilecek ve üye herhangi bir sağlık sorunu veya ihtiyacı halinde aile hekimine ulaşarak yardım alabilecektir. Futbolcular derneği için aile hekimliği görevini üstlenecek olan Dr. Ahmet Özyiğit, her üye ile birebir ilgilenecek ve sağlık ihtiyaçları için gerekli yönlendirmeyi yapacaktır.

Aile hekimi ile diyalog halinde olan futbolcular derneği üyesi, gerek kendisi gerekse diğer aile fertlerinin sağlık ihtiyaçları için hekimini gerek hastane, gerekse cep telefonundan arayarak yardım isteyebilecektir. Acil durumlar için hastanemizin ilk yardım ve acil servis departmanına başvurulmalıdır.

Üyelerimiz için aile hekimliği sistemini hayata geçirerek, yurt dışında da olduğu gibi kişilerin periyodik olarak sağlık kontrolünden geçmeleri ve en ufak bir sağlık ihtiyacında hekimlerine başvurabilecek yakın diyalog halinde olmaları hedeflenmektedir. Bu sayede gerek kişilerin hayat kalitesi artmakta, gerek çeşitli hastalıklar açısından erken teşhis imkanı bulunmakta, gerekse sağlık harcamaları azalmaktadır.

2- Üyeler ve aile fertleri aile hekimleri ile yapacakları her muayene/konsültasyon için %30 indirime sahip olacaklardır. Muayene gerektirmeyen ve telefonla organize edilebilecek basit tedaviler için ücret talep edilmeyecektir.

3- Yapılacak olan her sağlık check-up ve kontrol için aile hekimi ile ücretsiz bir muayene ve konsültasyon organize edilecektir.

4- Tüm check-up paketleri hem üyelere hem de ailelerine % 30 indirim ile sunulacaktır.

5- Diğer tüm hekim konsültasyonları ve muayenelerinde hem üyelere, hem de üye yakınlarına % 20 indirim sağlanacaktır.

6- Radyoloji departmanına ait tüm görüntüleme tetkikleri % 20 indirimli olarak sunulacaktır. Bunlara MRI, Röntgen, Ultrasound, Kemik yoğunluğu ölçümü, Kas analizi, EKG, gastroskopi, kolonoskopi ve mamografi dahildir.

7- Check-up paketleri dışında yapılacak olan tüm laboratuvar testlerinde % 20 indirim uygulanacaktır.

8- Küçük veya büyük cerrahi girişimler, cerrahi’nin boyutu ve kullanılacak olan malzeme doğrultusunda ücretlendirildiği için, standart bir indirim uygulanmasa da, tüm cerrahi işlemlerde %10 ile %20 arasında bir indirim söz konusu olacaktır.

Tüm bu hizmetlerden yararlanabilmek için futbolcular derneği üye kartı ibrazı veya dernek tarafından verilecek listede üye isminin bulunması gerekmektedir.