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Elini kırıp kulak memesini kestiler!

11 Kasım 2022 Cuma 11:13
Elini kırıp kulak memesini kestiler!

09.11.2022 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Haspolat’ta, A.K.(E-24), M.A.(E-23), S.J.(E-24), N.A.(E-35) ve A.K.(E-28) bir taraf olup aralarında yaşanan tartışma sonucu, tasarruflarındaki tecavüzi aletler ile Shamsher Ali KHAN (E-28)’ın vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle ciddi şekilde darp edip, sol kulak memesinin kesilmesine ve sağ el bileğinin kırılmasına sebep olmuşlardır. Olayda yaralanan Shamsher Ali KHAN, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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