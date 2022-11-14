Elini kırıp kulak memesini kesmişlerdi! Karar açıklandı!

(Kamalı Haber) – UKÜ kampüsü içerisinde meydana gelen “Vahim Zarar, Ciddi Tecavüzü Alet Taşıma Ve Korkutmak Amacıyla Tehlikeli Silah Taşımak” suçlarından tutuklanan zanlılar Asıf Khan, Muhammad Aoıb, Malina Amiri Sıkandar Javed, Nadecm Akhtar, Adnan Khadım ile yeni tutuklanan Changaız Akhtar ve Muhammad Asad dün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldılar. Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak, 7 zanlının da 09.10.2022 tarihinde Demirhan'da faaliyet gösteren Haspalat UKÜ kampüsü içerisinde meydana gelen Vahim Zarar, Ciddi Tecavüzü Alet Taşıma Ve Korkutmak Amacıyla Tehlikeli Silah Taşımak suçundan methaldar olduklarını belirtti. Polis, 09.11.2022 tarihinde saat 21.55 raddelerinde Haspolat'ta, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi o kampüsünün güneyinde ağaçlık alan içerisinde, yakınlıkları bulunmayan ancak ismen bilinen Pakistan uyruklu 7 zanlının, aralarında daha öncede tartışma yaşadıkları Shamsher Ali Khan'a tecavüzkâr alet olarak taşıdıkları, aynı zamanda tehlikeli silah olan sert cisim veya cisimler ile vücudunun muhtelif yerlerine vurmaları soncu, adı edilenin sol kulak memesinin kesilmesine ve sağ el bileğinin kırılmasına sebebiyet vererek

vahim zarara uğrattıklarını anlattı. Polis, 10.11.2022 tarihinde zanlıların aleyhinde derdest emri temin edildiğini belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını söyleyip, zanlıların davaları sonuçlanıncaya değin mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlıların yurtdışına çıkışlarını yasaklayıp, 7’şer bin TL nakdi teminat yatırmaları, zanlılar için 1 kefilin 50’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve tümünün haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.