Elif-ediz Tunçel’in Karma Foto- Resim Sergisi Cuma Günü Açılıyor

Lefkoşa, 3 Nisan 19 (.): Elif Tuncel ve Ediz Tuncel’in 130 fotoğraf ve resimden oluşan “Kuzey Kıbrıs Karma Foto Resim Sergisi" cuma günü Yakın Doğu Üniversitesi’nde (YDÜ) açılıyor.

YDÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs’ın her köşesinden özel efektli foto-resimlerin yer aldığı “Köşe Bucak Kuzey Kıbrıs Foto-Resim Sergisi”nin ikincisi niteliğinde olan “Kuzey Kıbrıs Karma Foto-Resim Sergisi”nin açılışı saat 10.00’da Diş Hekimliği Fakültesi sergi salonunda gerçekleştirilecek.

Sergide, Elif Tunçel’in 90, Ediz Tunçel’in 40 foto-resmi yer alacak.

Yakından bakıldığında resim, uzaktan bakıldığında ise fotoğraf izlenimi uyandıran foto-resimler Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin sağladığı imkanlarla sanatseverlerin beğenisine sunulan ikinci foto-resim sergisi olma özelliğine sahip.

(YIL/GÜL) FOTOĞRAFLI