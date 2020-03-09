Girne'de dün akşam A.Ç. tarafından bıçaklanarak cinayete kurban giden Elif Lort’un otopsi sonucu açıklandı.
Polis açıklamasında olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
Son Güncelleme: 09.03.2020 20:27
Girne'de dün akşam A.Ç. tarafından bıçaklanarak cinayete kurban giden Elif Lort’un otopsi sonucu açıklandı.
Girne'de dün akşam A.Ç. tarafından bıçaklanarak cinayete kurban giden Elif Lort’un otopsi sonucu açıklandı.
Polis açıklamasında olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.