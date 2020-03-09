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Elif Lort’un otopsi sonucu açıklandı

Girne'de dün akşam A.Ç. tarafından bıçaklanarak cinayete kurban giden Elif Lort’un otopsi sonucu açıklandı.

Elif Lort’un otopsi sonucu açıklandı

Girne'de dün akşam A.Ç. tarafından bıçaklanarak cinayete kurban giden Elif Lort’un otopsi sonucu açıklandı.

09 Mart 2020 Pazartesi 17:14
Elif Lort’un otopsi sonucu açıklandı
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Girne'de dün akşam A.Ç. tarafından bıçaklanarak cinayete kurban giden Elif Lort’un otopsi sonucu açıklandı.

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Lort’un  yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “delici / kesici alet yaralanmasına bağlı, iç organ ve büyük damar kesileri, iç ve dış kanama” olduğu saptandı.

Polis açıklamasında olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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Son Güncelleme: 09.03.2020 20:27
Anahtar Kelimeler:
Elif LortOtopsi
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