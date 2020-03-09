Girne'de dün akşam A.Ç. tarafından bıçaklanarak cinayete kurban giden Elif Lort’un otopsi sonucu açıklandı.

Lort’un yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “delici / kesici alet yaralanmasına bağlı, iç organ ve büyük damar kesileri, iç ve dış kanama” olduğu saptandı.

Polis açıklamasında olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.