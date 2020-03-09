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Elif Lort kurtarılamadı

Girne'de A.Ç. tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan 45 yaşındaki Elif Lort kurtarılamadı.

Elif Lort kurtarılamadı

Girne'de A.Ç. tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan 45 yaşındaki Elif Lort kurtarılamadı.

09 Mart 2020 Pazartesi 07:22
Elif Lort kurtarılamadı
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Elif Lort, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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Dün gece Girne'de Şht. Nahit Hasan Sokak üzerinde,  A.Ç. (E-41) , henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı tartıştığı  Elif LORT (K-45)'u tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile vücudunun muhtelif yerlerinden bıçaklayarak ağır sekilde yaralamıştı.

Polis Basın Subaylığı olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

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Son Güncelleme: 09.03.2020 10:26
Anahtar Kelimeler:
Elif LortGirne BıçaklamaGirne Cinayet
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