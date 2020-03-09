Elif Lort kurtarılamadı

Elif Lort, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Dün gece Girne'de Şht. Nahit Hasan Sokak üzerinde, A.Ç. (E-41) , henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı tartıştığı Elif LORT (K-45)'u tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile vücudunun muhtelif yerlerinden bıçaklayarak ağır sekilde yaralamıştı.

Polis Basın Subaylığı olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.