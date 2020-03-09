Elif Lort, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Polis Basın Subaylığı olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
Son Güncelleme: 09.03.2020 10:26
Girne'de A.Ç. tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan 45 yaşındaki Elif Lort kurtarılamadı.
Elif Lort, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Polis Basın Subaylığı olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.