Elif Lort cinayeti: Sanık 35 yıl hapis cezası aldı!

Girne’de Elif Lort’u 11 yerinden bıçaklayarak öldüren Abdullah Çelik hakkındaki ceza kararı açıklandı.

Sanık Çelik, ‘Taammüden Katillik’, ‘Adam Öldürme’, ‘Kanunsuz Bıçak Taşıma’ ve ‘Uygunsuz Davranış, Sarhoşluk’ suçlarından 35 yıl hapse mahkum edildi.

AVUKATTAN SON SAVUNMA: “SANIĞIN SUÇ ORTAĞI TOPLUMDUR”

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, sanık Çelik’in avukatı Sunalp Sencer, son savunmasını yaptı.

Avukat Sencer, sanık Çelik’in ‘ilkokul mezunu’ olduğunu, iyi bir eğitim almadığını, aşkı şarkılardan öğrendiği söyleyerek, “Mesele Faruk Nafiz Çamlıbel’in ‘İntizar’ şiirinde aşkın tarifi şiddet içeren cümlelerden oluşmaktadır. Aşkı şarkılardan öğrenen müvekkilim yanılmıştır ve aşk ile kıskançlığı birbirine karıştırmıştır” dedi.

Sanığın ‘toplumun eseri’ olduğunu da belirten Sencer, “Sanığın suç ortağı toplumdur” ifadelerini kullanarak, İncil’den bir örnek verdi, şunları kaydetti:

“İsa recmedilmek istenen bir kadın için kalabalığa 'günahsız olan ilk taşı atsın' demiştir. Sanık hakkında karar verirken, herkesin kendi masumiyetini gözden geçirmesi gerekmektedir.”

SOYER: “SANIK, LORT’U HUNCARCA BİR ŞEKİLDE ÖLDÜRDÜ”

Avukatın savunmasının ardından ara veren mahkeme kararı saat 14.00 sıralarında okudu.

Kararı okuyan Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Banu Soyer, sanığın kendisiyle barışmak istemeyen Elif Lort’a Kadınlar Günü dolayısıyla çiçek gönderdiğini, güllerinin reddedilmesi üzerine takibe başladığını, yanına bıçak alarak Lort’u apartmanın önünde beklediğini, görür görmek bıçaklamaya başladığını söyledi.

Soyer, Lort’un yere düşmesinin akabinde sanığın bıçaklamaya devam ederek, hunharca bir şekilde öldürdüğünü açıkladı.

“SAVUNMA YERSİZ”

Sanığın eğitimsiz olduğuna, aşkı şarkılardan öğrendiğine dair savunmayı yersiz bulan Soyer, kadın cinayetlerinde artış olduğuna vurgu yaparak, ‘aşk cinayeti’ adı altında işlenen vahşi suça hoşgörü ile yaklaşamayacaklarını söyledi.

Soyer, cinayetin hafifletici yani olmadığını vurgulayarak Abdullah Çelik’i 35 yıl hapse mahkum ettiklerini kaydetti.

OLAY

Afyon’dan KKTC’ye gelen Abdullah Çelik’in, Elif Lort ile kısa süreli ilişkisi olmuştu. Lort’un ilişkiyi sonlandırma kararı almasından sonra Abdullah Çelik, deliye dönmüştü. Çelik, 8 Mart 2020 tarihinde yanına 24 santimlik ekmek bıçağını alarak Girne’de Lort’un yaşadığı apartmanın önünde pusuya yatmıştı. Olay esnasında 41 promil alkollü olduğu da tespit edilen sanık, konuşmak için dışarıya çağırdığı Elif Lort’u evinin önünde boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden 11 kez bıçaklamıştı. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Elif Lort hayatını kaybetmişti. Olay yerinden kaçan sanık, kısa sürede yakalanmış, cinayet silahı olan bıçak da bulunarak emare alınmıştı.

Abdullah Çelik ise polise verdiği ifadede “Çok pişmanım. Ona zarar vermek istememiştim” demişti. Sanık, soruşturmanın ardından 27 Mart 2020 tarihinde yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.