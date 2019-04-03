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“elektronik Haberleşme (değişiklik) Yasa Tasarısı” Komitede Onayladı

Lefkoşa, 3 Nisan 19 (.): Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, “Elektronik Haberleşme (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı oy birliğiyle onayladı.

“elektronik Haberleşme (değişiklik) Yasa Tasarısı” Komitede Onayladı

Lefkoşa, 3 Nisan 19 (.): Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, “Elektronik Haberleşme (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı oy birliğiyle onayladı.

03 Nisan 2019 Çarşamba 12:37
“elektronik Haberleşme (değişiklik) Yasa Tasarısı” Komitede Onayladı

Lefkoşa, 3 Nisan 19 (.): Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, “Elektronik Haberleşme (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı oy birliğiyle onayladı.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, bu sabah CTP Milletvekili Komite Başkanı Doğuş Derya başkanlığında toplandı. 

Komite, gündeminde bulunan “Elektronik Haberleşme (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Ateşli Silahlar (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü.

TASARININ AMACI

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin ilk olarak görüşüp oy birliğiyle onayladığı “Elektronik Haberleşme (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın genel gerekçesi şöyle:

“6/2012 sayılı Elektronik Haberleşme Yasası’nda yapılan değişiklikle, talep edilmeyen haberleşmeye ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ile ticari elektronik iletilerin gönderilmesinin kötüye kullanılması ve /veya suistimal edilmesinin önüne geçilmesi ayrıca tüketicilerin bu nedenlerle yaşadığı sıkıntıları önleyici kuralların belirlenmesi ve cezai kuralların belirlenmesi amaçlanmıştır.”

ATEŞLİ SİLAHLAR

Komite, daha sonra “Ateşli Silahlar (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesini yaparak komite toplantısına davetli olarak katılan konukları dinledi.

Komite, yasa tasarısı ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında ele almaya devam edecek.

Toplantıya davetli olarak, Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü ve KKTC Atıcılık Federasyonu’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerini bildirdi.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkanı Doğuş Derya, UBP Milletvekili Komite Başkan Vekili İzlem Gürçağ Altuğra, CTP Milletvekili Asım Akansoy, HP Milletvekili Jale Refik Rogers, HP Milletvekili Erek Çağatay ve UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu katıldı.

(EMR/GÜL) FOTOĞRAFLI

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