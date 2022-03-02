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"Elektrikteki fiyat artışları devam edecek..."

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Başkanı Ali Murat Cellatoğlu, elektrik zammı sonrası yazılı açıklama yaptı.

02 Mart 2022 Çarşamba 13:12
"Elektrikteki fiyat artışları devam edecek..."

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Başkanı Ali Murat Cellatoğlu, elektrik zammı sonrası yazılı açıklama yaptı.

“ELEKTRİK ENERJİSİ GÜNLÜK YAŞANTIMIZDA HERKES İÇİN BÜYÜK ÖNEME SAHİP”

Yapılan açıklamada, dünya genelinde yaşanan petrol ve doğalgaz fiyat artışları, ekonomik dengesizlikler ve talep artışlarının elektrik enerjisi üretim maliyetlerinin yükselmesine sebep olduğu ve KKTC’de de zamların yaşanılmasının kaçınılmaz olduğu belirtildi. Yeni elektrik enerji fiyatlarının önemli bir artış oranı ile yürürlüğe girdiğine işaret edilen açıklamada, günümüzde ev ve işyerlerinde çok önemli oranda elektrikli cihaz ve araçların kullanıldığı da kaydedildi. Cellatoğlu’nun açıklamasında, elektrik enerjisinin günlük yaşantıda herkes için büyük öneme sahip olduğunun ifade edildi.

“...ZAM SONRASINDA YENİ FİYATLARA GÖRE BİN 615 TL...”

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Cellatoğlu’nun açıklamasında,  yaptıkları çalışmaya göre dört kişilik bir ailenin lüks tüketime kaçmadan fakat insani ihtiyaçlar dahilinde evinde aylık olarak tüketeceği ortalama elektrik enerjisi 660kW/ay olarak hesaplandığı belirtilirken,  “Zam öncesindeki fiyatlara göre bu tüketimde gelecek olan fatura bedeli 750 TL, zam sonrasında yeni fiyatlara göre 1,615 TL olarak görülmektedir. Bu da fatura bedelinde iki katından fazla bir fiyat artışını göstermektedir.” denildi.

Konutlarda kullanılan elektrik enerjisinin yüzde 60’a yakınını iklimlendirme (çoğunlukla klima) cihazları tükettiğinin kaydedildiği açıklamada, daha verimli enerji tüketimi için öncelikli olarak klima kullanımını azaltmak veya mekâna göre doğru ve enerji verimli cihazlar kullanmak, ısı izolasyonu yaptırmak ve gereksiz kullanımlardan kaçınmanın doğru bir yaklaşım olacağı kaydedildi.

“ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONUSUNDA ADIMLAR ATILMADIĞI SÜRECE FİYATLARDAKİ ARTIŞ DEVAM EDECEK”

Yaşanan gelişmelerin üretim maliyetlerini arttırması ve dolayısı ile bunun faturalara da yansımasının kaçınılmaz olacağının kaydedildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Buna ek olarak doğru enerji politikalarıyla üretim maliyetlerimizi düşüremediğimiz ve enerji verimliliği konusunda adımlar atmadığımız sürece fiyatlardaki artışların devam edeceği de aşikardır. Ancak, tüm giderler sistematik olarak artarken vatandaşın alım gücü de düzenli olarak düşmektedir. Bu noktada hükümetin ivedilikle hayat pahalılığı oranını güncel elektrik enerjisi fiyatlarını da hesaba katarak güncellemesi ve vatandaşın alım gücüne denge getirmesi gerekmektedir.”

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