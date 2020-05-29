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Elektrikte yaz tarifesi başlıyor

Elektrikte yaz tarifesi, 1 Haziran Pazartesi başlıyor.

29 Mayıs 2020 Cuma 10:40
Elektrikte yaz tarifesi başlıyor
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun “üç zamanlı kontrol sizde” uygulaması uyarınca, kış ve yazda farklı tarifeyle elektrik tüketen aboneler, pazartesinden itibaren yaz tarifesine geçecek.
31 Ekim’e kadar sürecek yaz tarifesinde en ucuz saatler hafta içi 23.00-09.00; hafta sonu ve diğer resmi tatil günlerinde ise 02.00-09.00 olacak.
En yüksek ücretin ödeneceği zaman dilimleri hafta içi 09.00-18.00; hafta sonları ise 14.00-18.00.
Normal saatler olarak tarifelendirilen hafta içi 18.00-23.00, hafta sonları ve resmi tatillerde ise 09.00-14.00 ve 18.00-02.00 arasında da farklı ücret uygulanacak.

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Hafta içi yoğun olmayan saatlerdeki tarifeye göre elektriğin kilowatt/saat ücreti 0,6508 TL, normal saatlerdeki ücret 0,9873 TL; yoğun saatlerin ücreti ise 1,2908 TL.
Hafta sonu ve resmi tatillerde ise yoğun olmayan saatlerde kilowatt/saat ücreti 0,6308 TL, normal saatler 0,9873 TL ve yoğun saatler ise 1,2708 TL olarak uygulanacak.

İNDİRİMLER
Elektrik faturası 300 kilowattın altında olan aboneler, yüzde 15 indirimden yararlanacak. Konut tarifesi kullanan abonelerin yaklaşık yüzde 70’i bu indirimden yararlanıyor.
Ayrıca kurumun koronavirüs salgını sürecinde abonelerine katkı için üç aylığına aldığı karar uyarınca, faturalarını 30 günlük süre içinde ödeyenlere yüzde 15 indirim uygulaması da haziran sonuna kadar sürecek.

Anahtar Kelimeler:
Elektrikte Yaz TarifesİKIBTEK
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