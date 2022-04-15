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"Elektrikte sadece mart ayına özel oranlar uygulanacak"
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"Elektrikte sadece mart ayına özel oranlar uygulanacak"

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Türkiye ile imzalanan mali iktisadi iş birliği protokolü sonrası Kıbrıs Postası’na yaptığı açıklamada, hedeflerinin cari anlamda kendi kendine yetecek bir ülke istediklerini belirtti. Sucuoğlu ayrıca mart ayında 3 buçuk kat fazla gelen elektrik faturalarıyla ilgili bu aya özel oranların uygulanacağını, daha sonra normal tarifelerin devam edeceğini söyledi.

15 Nisan 2022 Cuma 11:50
"Elektrikte sadece mart ayına özel oranlar uygulanacak"

“MUTLUYUZ”

Protokolün imzalanması nedeniyle mutlu olduklarını belirten Sucuoğlu, belli bir paraın aktarılmasıyla rahatlama polacağını söyledi.

“CARİ ANLAMDA KENDİ KENDİNE YETECEK BİR ÜLKE YARATMAK İSTİYORUZ”

Hazırladıkları yasa tasarıları olduğuna işaret eden Başbakan Sucuoğlu, “Önümüzdeki günlerde yürürlüğe girecek yasa tasarılarıyla hedefimiz cari anlamda kendi kendine yetecek bir ülke yaratmak istiyoruz. Türkiye de bunu arzu ediyor.” dedi.

Maaş ödemeleriyle ilgili de sözler sarf eden Sucuoğlu, her türlü zorluğa rağmen olanakları ortaya koyduklarını ve kamu çalışanlarının maaşlarını aldığını belirtti.

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Sucuoğlu,  “Maaş ödeyemeyen hükümetin orada durmasının anlamı var mı?” ifadesini kullandı.

“ELEKTRİKTE MART AYINA ÖZEL ORANLAR UYGULANACAK”

Elektriğe yapılan zam sonrası 3 buçuk kat fazla gelen elektrik faturalaıyla ilgili de konuşan Başbakan Faiz Sucuoğlu, mart ayında fiyatlarının düşürülerek, geçişletirileceğini kaydetti. Bu ayın istisna olduğunun altını çizen Sucuoğlu, bu aya özel oranların uygulanacağını kaydetti.

Mart ayı sonrası tüketimin düşeceğini ve temmuz  ayına kadar bir sıkıntı olacağını düşünmediklerini de söyleyen Sucuoğlu, daha sonra bir çalışma yapılacağını, Kıb-Tek’e külfet getirmek istemediklerini dile getirdi. Sucuoğlu, sübvanse gerekirse yapacaklarını da belirtti.

“PROTOKOL SAKLANMAYACAK, PROSEDÜR UYGULANACAK”

Protokolü saklamayacağını,prosedürü uygulayacaklarının kaydeden Sucuoğlu,  protokolü önce Bakanlar Kurulu’na ardından Cumhuriyet Meclisi’ne götüreceklerini ifade etti.

Sucuoğlu son olarak kabine değişikliğini konuşmak için erken olduğunu, bunun bir bayrak yarışı olduğunu da sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
BASBAKAN FAİZ SUCUOĞLU
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