Elektrikte çoklu tarife dönemi sona erdi

“BU DÜZENLEME İLE HALKIN ELEKTRİĞİ DAHA TASARRUFLU KULLANIMINI ÖZENDİRECEĞİZ”

“YENİ BİRİM FİYATLARI ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇIKLANACAK”

“YAKIT VE DOLARDAKİ DEĞİŞİKLİKLER FATURALARA AYRI BİR KALEM OLARAK YANSITILACAK”

Bakanlar Kurulu’nda çarşamba günü onaylanan “elektrikte çok zamanlı tarife uygulamasını kaldırarak, tek zamanlı tarife uygulamasına geçilmesini öngören” Elektrik İnkişaf Değişiklik Tüzüğü, dün, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan tüzükle, Bakanlar Kurulu’nun, Fasıl 171 Elektrik İnkişaf Yasası’nın 44. Maddesi’nin kendisine verdiği yetkiye dayanarak “Elektrik İnkişaf (Değişiklik –No 1) Nizamnamesi”ni onayladığı belirtildi.

Tüzükteki "maktu kesme ve ulama" ücretleriyle ilgili değişiklik yürürlüğe girerken, yeni tarifelerin mart başı yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Yeni düzenlemeye göre, elektrikte çok zamanlı tarife uygulamaları kaldırılarak, tüm tüketicilere tek zamanlı tarife uygulanacak. Yeni düzenlemede elektrik fiyatlarında “kademeli” sistem öngörülüyor. Buna göre düşük elektrik kullanan tüketiciler düşük tarifede kalacak ve daha uygun fiyat ödeyecek. Daha fazla tüketenler için ise fiyatlar kademeli olarak yukarıya çıkacak ve daha pahalı olacak.

Enerji satış tarifeleri, konutlar için en düşük 0-250 Kws, en yüksek ise 1100 Kws ve üzeri olarak belirlendi. Ticari, endüstri, turizm, su motorları, sokak ışıkları, savunma, devlet daireleri, vakıflar, üniversiteler ve casinolar için de ayrı tarifeler uygulanacak.

Elektrik İnkişaf Değişiklik Tüzüğü’nde, elektrikte yeni tarife için hesaplama yöntemi belirlendi, ancak elektrik tarife ücretleri henüz açıklanmadı. Yeni tarife ücretlerinin önümüzdeki günlerde Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu tarafından açıklaması bekleniyor.

Açıklanacak yeni tarife ücretlerinin 1 Mart’tan itibaren faturalara yansıtılması bekleniyor.

ERDOĞAN: “TEKLİ TARİFE SİSTEMİNE GEÇİLDİ… AZ KULLANAN AZ, ÇOK KULLANAN ÇOK ÖDEYECEKTİR”

Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) “Elektrik İnkişaf (Değişiklik) Nizamnamesi”ne ilişkin sorularını yanıtlayan Kıb-Tek Müdürü Gürcan Erdoğan, değişiklik tüzüğü ile eskiden uygulanan tekli sisteme geçildiğini söyledi.

Gürcan Erdoğan, yeni düzenlemeye ilişkin şunları söyledi:

“Şu anda elektrikte çoklu tarife uygulamalarında gece-gündüz tarifleri vardır ve bu tarifelerde her kilowatt saat birimi herkes için eşittir, bir sınırlama yoktur. Ancak şu anda yaptığımız düzenleme ile eski [tekli] sitemde olduğu gibi düşük kullananlar düşük tarifede kalacakları için daha uygun fiyat ödeyecek. Elektrik kullanımı kademeli olarak arttıkça fiyatlar yukarıya çıkacak. Burada amaç, halkın elektriği tasarruflu kullanmasını sağlamaktır.”

“BU DÜZENLEME İLE HALKIN ELEKTRİĞİ DAHA TASARRUFLU KULLANIMINI ÖZENDİRECEĞİZ”

Kıb-Tek Müdürü Erdoğan şöyle devam etti:

“Burada elektrik üretiminde kullanılan yakıt tamamen yurt dışına bağımlı olup, elektriğin yüzde 70’ini kapsamaktadır. Ve yaklaşık 100 milyon dolar KKTC’den yakıt alımı için yurt dışına çıkmaktadır. Dolayısıyla bu düzenleme ile halkın elektriği daha tasarruflu kullanımını özendireceğiz ve bu şekilde düşük elektrik kullanımı cazip hale gelecek.”

Elektrikte yeni tarife düzenlemesi ile “az kullanan az, çok kullanan çok ödeyecektir” diyen Kıb-Tek Müdürü Erdoğan, “Ancak çok kullanan da ilk dilimleri az kullananla düşük, tasarruflu tarifeden ödeyecektir ve eşitlik sağlanacaktır” diye konuştu.

“AMAÇ: KIB-TEK’İN SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR YAPIYA KAVUŞTURULMASI”

Erdoğan, bu yeni düzenlemenin Kıb-Tek’in sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasını sağlamak amacıyla yapıldığını ifade ederek, “Aksi takdirde Kıb-Tek gerekli yatırımları yapamayacak ve bunun bedeli tasarrufu yapana da yapmaya da yansıyacaktır çünkü elektriksiz kalma riski oluşacaktır” dedi.

Değişiklik Tüzüğü’nde “Konut tarifesi içinde uygulanmakta olan tüketim tutarına yüzde 15 indirim uygulama bu Nizamname’nin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yürürlükten kaldırılır” ibaresine ilişkin Erdoğan, “Bu [yüzde 15’lik indirim uygulaması] padnemi için alınmış bir karardı, yürürlükten kalktı, çünkü artık açılım gerçekleşti” dedi.

Maktu ücretlere ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, “Maktu ücretlerde de artış olmuştur. Bu bir hizmet bedelidir. Hizmetlerde hayat pahalılığı oranında bu değişiklikler yapılmıştır”. Erdoğan, bu artışın yaklaşık yüzde 30’larda olduğunu söyledi.

ELEKTRİKTE YENİ BİRİM FİYATLARI YAKINDA AÇIKLANACAK

Kıb-Tek Müdürü Erdoğan, “Elektrik İnkişaf (Değişiklik-No 1) Nizamnamesi”nin elektrikte yeni tarife için hesaplama yönteminin belirlenmesi ile ilgili bir tüzük olduğunu ifade ederek, elektrikte yeni birim fiyatlarının Kıb-Tek Yönetim Kurulu tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacağını söyledi.

Erdoğan şunları kaydetti:

“Bu Nizamname, hesaplama yöntemi ile ilgili bir tüzüktür. Hesaplama yöntemine bağlı olarak fiyatların düzenlenmesi yetkisi Kıb-Tek Yönetim Kurulu’ndadır. Kıb-Tek Yönetim Kurulu tarafından tarife çalışmasını yapılarak, hükümete sunulacak ve Kıb-Tek’in web sitesinde yayımlanarak yürürlüğe girecektir. Bu çalışmalar başlatılmış olup önümüzdeki günlerde yeni tarifeler halka duyurulacaktır.”

Erdoğan, yeni tarifelerin 1 Mart itibarıyla yürürlüğe girmesinin beklendiğini de söyledi.

“YAKIT VE DOLARDAKİ DEĞİŞİKLİKLER FATURALARA AYRI BİR KALEM OLARAK YANSITILACAK”

Kıb-Tek Müdürü Gürcan Erdoğan, yakıt ve dolardaki değişikliklerin tüketicilerin faturalarına yansıtılacağını da açıkladı.

Erdoğan, “Elektrik maliyetlerinin yüzde 70’i yakıt ve yakıta bağlı ödenen dolar olması nedeniyle her ay yakıttaki ve dövizdeki değişiklikler faturalara ayrı bir kalem olarak yansıtılacaktır ve halk şeffaf bir şekilde bilgilendirilecektir” dedi.

“Bugünlerde yakıt fiyatları yükseliştedir ama önümüzdeki aylarda yakıt fiyatlarında düşüş beklenmektedir” diyen Erdoğan, “Bu yeni uygulama ile bu düşüşlerin düzenli olarak faturalara yansıtılmasını ve vatandaşın da bunun takipçisi olmasını sağlamayı hedefliyoruz. Bu da bize şeffaflık getirecektir” diye konuştu.

SOSYAL YARDIM TARİFESİ

Erdoğan, sosyal yardım diliminden faydalananlar için yeni fiyat düzenlemesine ilişkin olarak, “Sosyal Yardım Tarifesi Yeni Tüzük’te korunmuş olmakla birlikte şu anki düşüncemiz bu tarifenin maliyetin altında bırakılarak diğer kalemlerden sübvanse edilmesi ve bir şekilde tüm toplumun sosyal yardım alan bireylere katkıda bulunulmasının sağlanmasıdır” dedi.