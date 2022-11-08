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"Elektrikte ciddi bir indirime gidilecek"

YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, foil oile geçilmesiyle birlikte, elektrikte ciddi bir indirime gidilebileceğini belirtti.

08 Kasım 2022 Salı 13:12
"Elektrikte ciddi bir indirime gidilecek"

YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, foil oile geçilmesiyle birlikte, elektrikte ciddi bir indirime gidilebileceğini belirtti. 

Meclis Genel Kurulu'nda konuşan Arıklı, elektrikte teşvik ve destekleri biraz geç açıkladıklarını belirterek, 'ciddi bir kavganın içerisindeydik' dedi. 

Kurumun üreticilere teşviği 10 kuruştan 70 kuruşa çıkarttığını belirten Arıklı, bununla birlikte kurumun büyük bir zarara girdiğini, bu zararı devletin karşılayacağını anlattı. 


TPİC'le yapılan anlaşmaya değinen Arıklı, 'filtre takıldıktan sonra, en şeffaf şekilde ölçümler yapılmak kaydıyla yüzde 3 veya 3.5'lük kükürt oranına geçilebilecek. İşte o zaman Türkiye'de çok fazla üretilen foil oili adaya getirebileceğiz. O zaman da kurumdaki maliyetler aşağıya çekilebilecek ve fiyatlar da düşecek' diye konuştu.

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