Elektriksel Alan Projesi’nde 2. dönem eğitimlerine başlandı

Yeni dönemde teorik eğitimlerin on-line olarak verilmeye başlandığı kaydedilen açıklamada, uygulama gerektiren pratik eğitimlerde Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan kurallar çerçevesinde temizlik ve hijyen kurallarına uygun olarak KTEZO Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezinde yapılmakta olduğu belirtildi.

Asilzade “Uzaktan eğitim çalışmalarımızda geri dönüşler memnuniyet verici”

Proje koordinatörü Elektrik-Elektronik Mühendisi Osman Asilzade konuya ilişkin açıklamasında 18 ayı tamamlanan eğitimlerde toplam müracaat sayısının 600 sınırına ulaştığı ve eğitimlere olan yoğun ilgi nedeniyle proje süresi de göz önünde bulundurularak Covid-19 şartlarında mümkün olduğunca sınıfların kullanımını en asgari seviyede tutmak için gerekli altyapıyı oluşturarak uzaktan eğitime geçtiklerini belirtti. Buna göre teorik eğitimlerde tamamen on-line sisteme geçildiğini, uygulama eğitimlerinin de seyreltilmiş sınıflarda gerekli tüm önlemler alınarak yapılmakta olduğuna vurgu yaptı.

Karaçam “ Sektörde sertifikalı uzman teknik personel sayısını ve hizmet kalitesini artırmak istiyoruz”

Birlik Başkanı Bora Karaçam da açıklamasında sektörde eksikliği hissedilen uzman personel açığını ve istihdam sorununu bu proje ile azaltmak istediklerini belirtti. Projenin hedef kitlesinde olan üye müteahhitlik firmalarının teknik personel kadroları ile meslek lisesi ve yüksekokul elektrik-elektronik bölümü öğrencilerinin ve mesleğe ilgi duyan kişilerin eğitimlere katılarak bilgi ve becerilerini geliştirmelerinin sektörde kalite ve hizmet standartlarının da yükselmesini sağlayacağını vurguladı. Karaçam ayrıca eğitimler sonunda sertifika almaya hak kazanan katılımcılara talep etmeleri halinde üye firmalarda iş garantisi sağlanacağını kaydetti.