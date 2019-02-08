Elektrik Müteahhitleri İle Sseml İş Birliği Yapacak

ELEKTRİKSEL ALAN İSİMLİ EĞİTİM PROJESİNDE İŞ BİRLİĞİNE GİDİLECEK

Lefkoşa, 8 Şubat 19 (.): Elektrik Müteahhitleri Birliği, Sedat Simavi Endüstri ve Meslek Lisesi’yle Elektriksel Alan eğitim projesinde iş birliğine gidecek.Bilik Başkanı Bora Karaçam başkanlığındaki heyet Sedat Simavi Endüstri ve Meslek Lisesini ziyaret etti.Elektrik Müteahhitleri Birliği’nden yapılan açıklamaya göre birlik tarafından yürütülen AB finansmanlı Elektriksel Alan isimli eğitime dayalı istihdam projesi hakkında Okul Müdürü Candan Kortay ve ekibine bilgilendirmelerde bulunuldu.Elektriksel Alan projesinin hedef grupları arasında yer alan meslek lisesi öğrencilerinin de proje kapsamında yapılacak eğitimlere dâhil edilmesi ve sektör-okul işbirliğinin daha da geliştirilmesi konusunda görüşler paylaşıldı.Birlik Başkanı Karaçam, eğitime ve sektörün geleceği olarak gördükleri öğrencilere büyük önem verdiklerini vurguladığı konuşmasında piyasa ihtiyaçlarına yönelik yapılacak eğitimlerle elektrik sektöründe eksikliği hissedilen yetişmiş iş gücünün artırılması, rekabete dayalı piyasa ortamı oluşturulması ve yaşam boyu eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesinin amaçlandığı 30 aylık proje süresince elektrikle ilgili çeşitli konularda yaklaşık bin saatlik eğitimler yapılacağını kaydetti.

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