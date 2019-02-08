Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102510
ALTIN
222.006
DOLAR
5.2454
STERLİN
6.7980
EURO
5.9470
Yağışlı hava devam edecek
YAĞIŞLI HAVA DEVAM EDECEK
Uyuşturucu soruşturması sürüyor
Uyuşturucu soruşturması sürüyor
6 kök Hintkeneviri yetiştirdi, 9 ay hapis cezasına mahkum edildi…
6 kök Hintkeneviri yetiştirdi, 9...
Soyguncu Askere 10 yıl hapis cezası
Soyguncu Askere 10 yıl hapis...
banner282

Elektrik Müteahhitleri İle Sseml İş Birliği Yapacak

ELEKTRİKSEL ALAN İSİMLİ EĞİTİM PROJESİNDE İŞ BİRLİĞİNE GİDİLECEK

Elektrik Müteahhitleri İle Sseml İş Birliği Yapacak

ELEKTRİKSEL ALAN İSİMLİ EĞİTİM PROJESİNDE İŞ BİRLİĞİNE GİDİLECEK

08 Şubat 2019 Cuma 14:44
Elektrik Müteahhitleri İle Sseml İş Birliği Yapacak

ELEKTRİKSEL ALAN İSİMLİ EĞİTİM PROJESİNDE İŞ BİRLİĞİNE GİDİLECEK

Lefkoşa, 8 Şubat 19 (.): Elektrik Müteahhitleri Birliği, Sedat Simavi Endüstri ve Meslek Lisesi’yle Elektriksel Alan eğitim projesinde iş birliğine gidecek.
Bilik Başkanı Bora Karaçam başkanlığındaki heyet Sedat Simavi Endüstri ve Meslek Lisesini ziyaret etti.
Elektrik Müteahhitleri Birliği’nden yapılan açıklamaya göre birlik tarafından yürütülen AB finansmanlı Elektriksel Alan isimli eğitime dayalı istihdam projesi hakkında Okul Müdürü Candan Kortay ve ekibine bilgilendirmelerde bulunuldu.
Elektriksel Alan projesinin hedef grupları arasında yer alan meslek lisesi öğrencilerinin de proje kapsamında yapılacak eğitimlere dâhil edilmesi ve sektör-okul işbirliğinin daha da geliştirilmesi konusunda görüşler paylaşıldı.
Birlik Başkanı Karaçam, eğitime ve sektörün geleceği olarak gördükleri öğrencilere büyük önem verdiklerini vurguladığı konuşmasında piyasa ihtiyaçlarına yönelik yapılacak eğitimlerle elektrik sektöründe eksikliği hissedilen yetişmiş iş gücünün artırılması, rekabete dayalı piyasa ortamı oluşturulması ve yaşam boyu eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesinin amaçlandığı 30 aylık proje süresince elektrikle ilgili çeşitli konularda yaklaşık bin saatlik eğitimler yapılacağını kaydetti.

(GÜL) FOTOĞRAFLI 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucu soruşturması sürüyor
Uyuşturucu soruşturması sürüyor
Lefkoşa - Gazimağusa anayolunda kaza
Lefkoşa - Gazimağusa anayolunda kaza
6 kök Hintkeneviri yetiştirdi, 9 ay hapis cezasına mahkum edildi…
6 kök Hintkeneviri yetiştirdi, 9 ay hapis cezasına mahkum edildi…
Soyguncu Askere 10 yıl hapis cezası
Soyguncu Askere 10 yıl hapis cezası
Yağışlı hava devam edecek
Yağışlı hava devam edecek
Polisiye Olaylar… İnşaat Ve Araçlardan Hırsızlık Yapan 4 Kişi Tutuklandı
Polisiye Olaylar… İnşaat Ve Araçlardan Hırsızlık Yapan 4 Kişi Tutuklandı
Fırtınadan balıkçı tekneleri de nasibini aldı
Fırtınadan balıkçı tekneleri de nasibini aldı
Sanık hapis yatacak, doktor soruşturulacak
Sanık hapis yatacak, doktor soruşturulacak
Tabip Odası: “mammadov’un Üyeliğinin İptaline Yönelik Herhangi Bir İşlem Yapılmadı”
Tabip Odası: “mammadov’un Üyeliğinin İptaline Yönelik Herhangi Bir İşlem Yapılmadı”
Macron’a Kınama
Macron’a Kınama

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim