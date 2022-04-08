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ELEKTRİK YOK… ARABANIN ÇAKMAKLIĞIYLA RAHAT NEFES ALABİLİYOR
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ELEKTRİK YOK… ARABANIN ÇAKMAKLIĞIYLA RAHAT NEFES ALABİLİYOR

Lefkoşa'da ikamet eden bir KOAH hastası sabahın ilk saatlerinden beri elektrik olmadığı için adete yaşam savaşı veriyor.

08 Nisan 2022 Cuma 11:47
ELEKTRİK YOK… ARABANIN ÇAKMAKLIĞIYLA RAHAT NEFES ALABİLİYOR

Demir Moda isimli vatandaş elektriklerin saat 03.00'ten beri kesik olduğunu ve dedesinin zor anlar yaşadığını söyledi.

Moda, dedesinin rahat nefes alabilmesi için nebülizatör denilen buhar makinesini arabanın çakmaklığına taktıklarını ifade etti.

Demir Moda, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden duruma isyan ederek “Sabah 3:00 ten belli elektirik yok , dedem koah hastası arabanın çakmaklığına makinesini takmak zorunda kaldık . Yani ölsen kim sorar seni o ayrı mesele … Bıktık , usandık hepsinizden…” dedi.

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Son Güncelleme: 08.04.2022 12:00
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ELEKTRİK YOK… ARABANIN ÇAKMAKLIĞIYLA RAHAT NEFES ALABİLİYOR
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