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Elektrik üretimi için getirilen akaryakıt Teknecik’e boşaltılıyor

08 Şubat 2022 Salı 17:45
Elektrik üretimi için getirilen akaryakıt Teknecik’e boşaltılıyor

AŞIKOĞLU: “TEKNECİK ELEKTRİK SANTRALİ’NE BUGÜN AKARYAKIT ALIMI YAPILDI, GEMİ ŞU ANDA BOŞALTIM YAPIYOR”

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, Teknecik Elektrik Santrali’ne bugün akaryakıt alımı yapıldığını, geminin şu anda boşaltım yaptığını açıkladı.

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TAK muhabirinin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Aşıkoğlu, Kıb-Tek ile Maliye arasında teknik finansal bir sorun yaşandığını ancak, dün saat 14.30’da Kıb-Tek ve Maliye Bakanlığı altındaki Borçlandırma Komitesi ile yapılan toplantıda, bu sorunun çözüldüğünü kaydetti.

Akaryakıtın alındığını ve şu an için bir sorun olmadığını ifade eden Aşıkoğlu, arızalar dışında şu an için ülkenin akaryakıt sorunundan dolayı elektriksiz kalmasının söz konusu olmadığını söyledi.

Kıb-Tek’e kullanıma göre, 15-20 gün arasında yakıt alımı yapıldığını belirten Aşıkoğlu, şu anda, bir sonraki yakıt alımı için de bir sıkıntı görülmediğini vurguladı.

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Son Güncelleme: 09.02.2022 01:30
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