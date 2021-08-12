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KIB-TEK'ten duyuru
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Elektrik üretimi için gereken yakıt tedariki gecikti

Elektrik üretimi için gereken yakıt tedarikinin gecikmesi nedeniyle KKTC, 12 – 17 Ağustos tarihleri arasında ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’nden elektrik tedarik edecek.

12 Ağustos 2021 Perşembe 10:44
Elektrik üretimi için gereken yakıt tedariki gecikti

‘Kıbrıs Cumhuriyeti’nin resmi yayın kuruluşlarından “Kıbrıs Haber Ajansı”nın aktardığı habere göre, hem Teknecik Elektrik Santrali’nde meydana gelen arıza, hem de elektrik üretimi için gereken yakıt tedarikinin gecikmesi nedeniyle KKTC’nin, 12 – 17 Ağustos tarihleri arasında ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’nden yapacağı ifade edildi.

Haberde, günün 24 saati ihtiyaçların karşılanacağı belirtilerek, gece yarısından sabah saatlerine kadar

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Haberde ayrıca, verilen elektrik enerjisinin en kısa zamanda Güven Artırıcı Önlemlerin ön gördüğü temellere dayalı olarak karşılanacağı da belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Yılan hikayesine dönen KIB – TEK akaryakıt taşıma ihalesinde, Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın “TPIC” isimli şirkete yönelik ısrarı nedeniyle defalarca ertelenmiş, son olarak dün, Arıklı’nın beklediğinin aksine TPIC, 28 değil; 35,19 Dolar teklif vermişti.

AKSA’nın eksik evrak nedeniyle elendiği, TPIC’in 35,19 Dolar, Sidereal’in ise 33,38 Dolar teklif verdiği ihaleye ilişkin kararın, kısa bir süre sonra açıklanması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
YakıtElektrik
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