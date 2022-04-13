Elektrik sigortası çaldığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı

Güzelyurt'ta Sosyal Sigortalar Dairesi, Çalışma Dairesi ve İhtiyat Sandığı Dairelerine ait 6 adet elektrik sigortasını çaldığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

El-Sen Genel Başkanı Özkıraç söz konusu kişilerin kurum çalışanı olduğunu ve borcu olan dairelerin elektriklerini kesmeye çalıştıklarını iddia etti.

Polis Basın Subaylığı'ndan gelen açıklama şöyle:

13.04.2022 tarihinde, saat 00:15 sıralarında, Güzelyurt’ta, Sosyal Sigortalar Dairesi, Çalışma Dairesi ve İhtiyat Sandığı Dairelerine ait elektrik sayaçlarının bulunduğu pano üzerinde takılı olan toplam değerleri 685 TL olan 6 adet elektrik sigortası yerinden sökülmek suretiyle çalınmıştır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen K.Ç.(E-26) ve M.D. (E-49) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.