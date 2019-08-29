banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96378
ALTIN
288.362
DOLAR
5.8101
STERLİN
7.0972
EURO
6.4372
Maliye Bakanlığı'nın elektriğini kestiler...
MALİYE BAKANLIĞI'NIN ELEKTRİĞİNİ KESTİLER
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
2 cep telefonu aranıyor
2 CEP TELEFONU ARANIYOR
banner307

Elektrik muamması bitmeli…

29 Ağustos KIBRIS MANŞET başyazı...

Elektrik muamması bitmeli…

29 Ağustos KIBRIS MANŞET başyazı...

29 Ağustos 2019 Perşembe 07:54
Elektrik muamması bitmeli…

Elektrik konusu ile ilgili son günlerde yaşanan tartışmalar kamuoyunu ikiye bölerken,  KIB-TEK özelleştirilsin mi mevcut hali ile devamı sağlansın mı üzerinde yoğunlaşan tartışmalar da Hükümet –sendika-muhalefet üçgeninde devam ediyor…

Barış Suyundan sonra kablo ile deniz altından Anavatan’dan elektrik de getirilmeli tartışmaları süredursun elektrik konusunun Hükümeti de çarptığını söylemek yanlış olmaz…

Türkiye’den kablo ile ilgili getirilecek elektrik ile ilgili muammalar ve bilgi kirliliği de toplum nezdinde akıl karışıklığına neden oluyor…

Tartışmalar somut bilgilere dayanmadan ve şehir efsanesine dönmüş bir vaziyet almışken örneğin kablo ile elektrik getirilmesinin bedelinin ne olacağı, denizleri aşıp evimize şavk olacak elektriğin fiyatının ne olacağı yönünde yetkililerden doyurucu bir açıklama henüz yok.

Hal böyle olunca da sendikaların iki kaşık suda koparttıkları fırtına siyasete de alet edinerek kamusal fayda gölgede kalıyor…

İsyan noktasına gelen dünyanın en pahalı elektriğini tüketiyoruz serzenişleri de gölgeler arasında kaybolup gidiyor…

Kıbrıs Türkü nasıl daha ucuz elektrik kullanabiliri tartışan,  üretim ve yatırımları  güçlendirecek elektrikteki ucuzlama nasıl sağlanabiliri araştıran, çözüme yönelik kafa yoran yok…

Varsa yoksa önyargılar ile ideolojik saplantılar ve son noktada romantik bir devrimci ! mücadele ruh hali ile çağımıza ve de ülkemiz realitesine hiç de uymayan emekçi-sermaye mücadelesine endeksliyoruz elektrikteki tartışmaları…

Kıbrıs Türk’ü merak ediyor…

Ne zaman ucuz elektrik kullanabileceğiz?

banner317
Kablo ile elektrik getirilmesi kullanılan elektrik fiyatlarını düşürecekse birim fiyatları ne olacak?

Yatırımcı ve üretici de merak içerisinde bekliyor…

Daha ucuz elektrik kullanarak daha çok üretim yapmak, yatırımlarını büyütmek için…

Ucuz elektrik ev ekonomisine sağlayacağı katkılar yanında üretim ve yatırımların da artması ile daha çok istihdamı da en basit şekli ile yaratacağını görmeden yine kısır tartışmalar içerisinde birbirimizi çarpmaya devam ediyoruz.

Muhalefet KIB-TEK ve elektrik konusunda ki tartışmalarda yapıcı bir eleştiri ortaya koymamakla yine sınıfta kalıyor..

Elektrik üretiminde AKSA şirketini kimlerin sisteme nasıl ve neden ettiğini de nedense pek tartışmaya da yanaşmıyor muhalefet…

Elektrik konusunda kısır tartışmalar arasında KIB-TEK’in şeffaflığının da sorgulanmasına neden olan iddialar konusunda da bazı çevreler sağır sultan rolünü üstlenmiş durumda…

Sendikalar kablo ile getirilmesi düşünülen elektrik akımına veya KIB-TEK’in neden özelleştirilmemesi gerektiği noktasındaki itirazlarını çalışanların  çıkarları temelinden ileriye götüremediği takdirde de muhalefet partileri ve toplumdan gördüğü desteği yitirmeye mahkumdur ki elektrik üretim maliyetlerini hele hele de şayet düşürecekse özelleştirme modeli veya kablo ile elektrik akımının Anavatandan getirilmesi.

Elektriğin daha ucuz evlerimize gelmesi, daha fazla üretim ve yatırım için elektrik maliyetlerinin düşürülmesi noktasında KIB-TEK’in özelleştirilmesi çarelerden biri ise bunu kamusal fayda temelinde tartışmamak veya tartıştırmayıp açıklamalar ile tehdit dilini kullanmak toplumsal barışı zedeleyeceğini Sendikaların görmesi gerekmektedir…

Ülkede tüm sendikalarında artık çağın gereği olarak sınıfsal çıkarları geriye atmadan da toplumsal fayda adına ortak akılda buluşabilme esnekliğini ve becerisini göstermesi gerekmektedir…

Pahalı elektrik kullanmak Kıbrıs Türkünün kaderi olmaktan çıkarılmalıdır…

Görev de başta Hükümet olmak üzere tüm kesimlere düşmektedir…

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maliye Bakanlığı'nın elektriğini kestiler...
Maliye Bakanlığı'nın elektriğini kestiler...
Cumhurbaşkanı Akıncı İle Başbakan Tatar’ın Olağan Görüşmesi Başladı
Cumhurbaşkanı Akıncı İle Başbakan Tatar’ın Olağan Görüşmesi Başladı
Özçınar’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı…
Özçınar’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı…
14. Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda devir Teslim... Murat Dirican Görevi, Osman Akyıldız’a Devretti
14. Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda devir Teslim... Murat Dirican Görevi, Osman Akyıldız’a Devretti
Ydp:
Ydp: "müzakerelerde Amaç Ne"
Maliye Bakanlığı’nın elektriği kesildi!
Maliye Bakanlığı’nın elektriği kesildi!
Yrd. Doç. Dr. Göktürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bildiri yayınladı
Yrd. Doç. Dr. Göktürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bildiri yayınladı
30 Ağustos Zafer Bayramı yarın törenlerle kutlanıyor
30 Ağustos Zafer Bayramı yarın törenlerle kutlanıyor
Oğuz: “Üretici toprağından kopmasın istiyoruz”
Oğuz: “Üretici toprağından kopmasın istiyoruz”
EL-SEN Maliye Bakanlığı’nda eylem yapıyor
EL-SEN Maliye Bakanlığı’nda eylem yapıyor

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim