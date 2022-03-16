Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), bugün 16.15-22.00 saatleri arasında ülke genelinde birer saatlik dönüşümlü kesinti yapılacağını duyurdu.
Elektrik kurumu genel kesinti uyarısı yaptı...
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), bugün 16.15-22.00 saatleri arasında ülke genelinde birer saatlik dönüşümlü kesinti yapılacağını duyurdu.
16 Mart 2022 Çarşamba 18:15
Kurumun sosyal medyadan paylaştığı “genel kesinti uyarısı”na göre, 16.15-22.00 saatleri arasında ülke genelinde üretim yetersizliği ve yatırım eksikliği nedeniyle birer saatlik dönüşümlü kesintiler yapılacak.
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