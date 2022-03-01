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"Elektrik kesme limiti 100 değil 675 TL"

“BAKAN ATUN İLE GÖRÜŞTÜM; LİMİTİN 675 TL OLDUĞUNU SÖYLEDİ”

01 Mart 2022 Salı 12:09
"Elektrik kesme limiti 100 değil 675 TL"

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç, Kıbrıs Postası TV'de Canan Onurer’in sunduğu ‘Sabahın Haberleri’ isimli programa telefon bağlantısı ile katılarak açıklamalarda bulundu.

“BAKAN ATUN İLE GÖRÜŞTÜM; LİMİTİN 675 TL OLDUĞUNU SÖYLEDİ”

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, çoklu tarifenin kaldırılması sonrası, elektrik kesme limitinin 470 TL’den 100 TL’ye inmesiyle ilgili Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Genel Müdürü Gürcan Erdoğan’ın açıklamasının kabul edilemez olduğunun altını çizdi.  Özkıraç, konuyla ilgili Maliye Bakanı Sunat Atun ile görüştüğünü ve limitin 675 TL olduğunun kendisine ifade edildiğini kaydetti.

“EMEKÇİNİN MAAŞININ MASAYA YATIRILMASI KABUL EDİLEMEZ”

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Enerjide fiyat ayarlamasının yapıldığı bugünlerde çalışanların maaşlarının da gündeme getirilmesinin çok ilginç olduğunu belirten Özkıraç, “Bu ülkede emekçi kesimlerin maaşlarının masaya yatırılması bu ülkenin ayıbıdır.” dedi.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz’ın bir televizyon programında emekçi kesimlerin maaşlarını masaya yatırmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Özkıraç, “Bunu şiddetle reddediyoruz.” dedi.

“SENDİKA, YOKSUL KESİMLERE KATKI KOYUYOR”

Devlet kurumları, belediyeler ve imtiyazlı kişilerin kuruma borcu olduğunu belirten Özkıraç, sendika olarak bunu ısrarla vurguladıklarını ifade etti.

El-Sen olarak 2 aydır devlet kurumları, belediyeler ve borçluların elektriğini kestiklerini belirten Özkıraç, toplumun borcunu ödediğini, ödeme güçlüğü çeken yoksul kesimlere ise sendikanın katkı koyduğunu belirtti.

Sermayenin Kıb-Tek’i özelleştirmek istediğini de söyleyen Özkıraç, bunların karşısında dimdik duracaklarını ifade etti.  

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