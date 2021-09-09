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Elektrik kesintisi yapılıyor

KIB-TEK bugün elektrik kesintisi yapılacak bölgeleri ve saatlerini açıkladı..

09 Eylül 2021 Perşembe 08:30
Elektrik kesintisi yapılıyor

1- Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün, Haspolat arıtma tesisi ve civarındaki su kuyularına, Ercan Devlet Üretme Çiftliği Bölgesi, Sivil Havacılık Dairesi Radar Binası, Ercan Havaalanı Şantiye Bölgesi ve Kırklar’ın bir bölümü, Airkam Ltd, Hurdacılar Bölgesi ve civarındaki su kuyularına elektrik verilemeyecek.
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 09:00-10:00 saatleri arasında olacak.

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2- Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışmaları nedeniyle bugün bazı bölgelere 09.00 ile 16.30 arasında elektrik verilemeyecek.

Elektrik Kurumu’nun açıklamasına göre, kesintiden etkilenecek bölgeler şunlar:

Geçitkale, Geçitkale ağıllar bölgesi, Çamlıca, Yamaçköy, Mallıdağ, Çınarlı ve baz istasyonları, Tatlısu köy içi, köy su kuyusu, ana yol seralar bölgesi, Tatlısu sahil, sahil benzin istasyonu bölgesi, eski tavuk çiftliği, sahil seralar bölgesi, Mallıdağ kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil ve Küçük Erenköy; Altınova ve Ağıllar köyleri.”

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Anahtar Kelimeler:
Elektrik KesintisiKIBTEK
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