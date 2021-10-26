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Elektrik kesintisi yapılıyor

KIB-TEK bugünkü elektik kesintileri hakkında bilgilendirdi..

26 Ekim 2021 Salı 08:30
Elektrik kesintisi yapılıyor

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle Mağusa’da bazı bölgelere elektrik enerjisi verilemeyecek.
Kıb-Tek Mağusa Bölge Amirliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 09:00 – 11:00 saatleri arasında; MTG Antrenman Sahası ve bölgedeki ağılları, Pis Su Arıtma Tesisi, Güvercinlik Sanayi Sitesi, Çayönü, İncirli, Köprü, EKTAM Tesisleri ve bölgedeki su pompaları, Güvercinlik ve Güvercinlik Asker, Büyük Sanayi, Yeni Hastahane, Zabitler Petrol, Koruk Market, Glapsides Bölgesi, Yuvarlak Ev Bölgesi, Rauf Raif Denktaş Kongre Merkezi, DAÜ karşısı, North Bar bölgesindeki Apartmanlar ve DAÜ Güney Kampüsü, UN Kampı Bölgesi, LC Waikiki ile Zabitler Petrol arasında kalan bölge, UN arkası apartmanlar, Şenal Plastik, Aylar Plastik, Eski Lefkoşa yolu Tuzla girişinden Leventler Sitesine kadar olan bölgeler, Eski Lefkoşa yolunda; Tuzla Kavşağı ile Mutluyaka Kavşağı arasında kalan site ve tesisler, Kent Plus Sitesi, Güvercinlik Kavşağı civarındaki konut ve tesisler Gülseren Bölgesi, Gülseren Askeri Kışla, Karakol Bölgesi’nin bir bölümü ve Sakarya Bölgesi’nde elektrik kesintisi olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Elektrik Kesintisi
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