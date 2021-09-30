Elektrik kesintisi yapılıyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Girne Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, bugün yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle saat 10.00 ile 15.00 saatleri arasında; Girne Mete Adanır Caddesi, Girne Tenis Kortları Bölgesi, Lemar Zeytinlik (Eski Astro) ve Kuriş Apt.ları Bölgesi, Kaşkar Court Bölgesi, Jasmine Court Hotel ve Civarı ile Mavi Kordon Apt.ları Bölgesi’ne elektrik verilemeyecek.

Yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 08.00-20.00 saatleri arasında Tarsan Çiftliği ve Civarı, Beşparmak Köyü, Teknecik ve Elexus Otel arasında kalan bölge, Değirmenlik Taşocakları, Tesisler ve Su Motorları, Alevkayası, Yayla Tepe ve Levent Taşocaklarına da elektrik verilemiyor..

Öte yandan orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle de 09.00-17.00 saatleri arasında Tatlısu, Yalı Mahallesi, Eski Gölet ve Seralar bölgesine de elektrik enerjisi verilemiyor...