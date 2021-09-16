banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Türk Sen: “Asgari ücret açlık sınırının altında”
Türk-Sen'den asgari ücret açıklaması
Kamuda kış mesaisi Pazartesi başlıyor
Kamuda kış mesaisi Pazartesi başlıyor
Bakanlar Kurulu'ndan Asya bebek için karar!
Asya bebeğe devlet eli
“Arıklı yalan söylüyor!”
“Arıklı yalan söylüyor!”
banner376
Flaş Haber
Asgari ücret belirlendi
Kapat

Elektrik kesintisi yapılacak

Yarın da elektrik kesintileri yapılacak..

16 Eylül 2021 Perşembe 15:00
Elektrik kesintisi yapılacak

Lefkoşa’da yarın  09.00-10.00 saatleri arasında  elektrik kesintisi yapılacak.

banner341
Kıb-Tek Lefkoşa Bölge Amirliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesintiden; “ Haspolat arıtma tesisi ve civarındaki su kuyuları, Ercan Devlet Üretme Çiftliği bölgesi, Sivil Havacılık Dairesi radar binası, Ercan Havaalanı şantiye bölgesi ve Kırklar’ın bir bölümü, Airkam Ltd, Hurdacılar bölgesi ve civarındaki su kuyuları” etkilenecek.

banner360
Son Güncelleme: 16.09.2021 15:13
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CTP: “Aşı yoksa ve aşılama olmazsa salgınla baş edemeyiz”
CTP: “Aşı yoksa ve aşılama olmazsa salgınla baş edemeyiz”
Serdaroğlu: “Bu önemli bir uzlaşıdır”
Serdaroğlu: “Bu önemli bir uzlaşıdır”
Memur Sen: “Milletvekilleri Meclis oturumlarına katılmadıklarında maaşlarından kesilsin”
Memur Sen: “Milletvekilleri Meclis oturumlarına katılmadıklarında maaşlarından kesilsin”
Yeni yönetiminin ilk 100 günü
Yeni yönetiminin ilk 100 günü
Tatar: “KKTC, Eğitim alanında bilinen bir isim oldu”
Tatar: “KKTC, Eğitim alanında bilinen bir isim oldu”
Karaokçu: “Uyuşturucu ile mücadelede en güçlü dönemdeyiz”
Karaokçu: “Uyuşturucu ile mücadelede en güçlü dönemdeyiz”
Yağış miktarları
Yağış miktarları
Medya Etik Kurulu meslek ilkelerine dikkat çekti
Medya Etik Kurulu meslek ilkelerine dikkat çekti
100 Bin Adet Antijen Ve 150 Bin Adet Pcr Test Kiti Alınacak
100 Bin Adet Antijen Ve 150 Bin Adet Pcr Test Kiti Alınacak
Terfi eden ve atanan yargıçlar göreve başladı
Terfi eden ve atanan yargıçlar göreve başladı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim