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Elektrik kesintisi var!

Elektrik kesintisi var!

17 Eylül 2019 Salı 16:15
Elektrik kesintisi var!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) yarın Güzelyurt ve Lefke’de elektrik kesintisi olacağını duyurdu. Güzelyurt bölgesi kesintiden yaklaşık 2 saat, Lefke bölgesi de yaklaşık 4 saat etkilenecek.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre,  orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması ve geri dönüş manevraları nedeniyle yarın saat 13.00-15.00 saatleri arasında; Güzelyurt çarşı – Güzelyurt, Kumköy anayolu, Kumköy, Güzelyurt Belediyesi Arıtma Tesisi, Kumköy ve Kalkanlı su motorları bölgesi, Kalkanlı ve Yuvacık bölgelerine elektrik verilemeyecek.

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Öte yandan, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budama çalışması nedeniyle yarın 09.00.13.00 saatleri arasında; Yedidalga’da Aspava Restoran ve Swan of Soli Restoran civarı ile söz konusu bölgenin arasında kalan yerlerde elektrik enerjisi kesik olacak.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada, elektrik enerjisi çalışmanın seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden vatandaşların şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranması ve mağduriyet yaşamaması için gerekli tedbirleri alması istendi.

Son Güncelleme: 17.09.2019 23:41
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