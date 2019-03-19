Elektrik kesintisi var!

Orta gerilim elektrik şebekesine yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın sabah 08.30 ile 09.30 saatleri arasında; Long Beach bölgesinde Sezar, Doktorlar, Noyanlar, Döveç ve Latifoğlu sitelerinin elektrik enerjisi kesik olacak.
KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, elektrik enerjisinin, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatlerden erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.
Orta gerilim elektrik şebekesine yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın sabah 08.30 ile 09.30 saatleri arasında; Long Beach bölgesinde Sezar, Doktorlar, Noyanlar, Döveç ve Latifoğlu sitelerinin elektrik enerjisi kesik olacak.