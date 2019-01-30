Elektrik kesintisi var!

Kıb-Tek, İskele’de bazı bölgelerde yarın elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak arıza tamir çalışması nedeniyle 08.30 ile yaklaşık 11.30 saatleri arasında, İskele bölgesinde Kont villaları, Northenland villaları, İstanbul Plajı ve civarının elektrik enerjisi kesik olacak

Açıklamada, elektrik enerjisinin, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatlerden erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.