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Elektrik kesintisi! Bu bölgeler dikkat...

01 Kasım 2022 Salı 09:19
Elektrik kesintisi! Bu bölgeler dikkat...

Mesarya bölgesindeki bazı köylerde bugün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00-14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek bölge amirliğinin açıklamasına göre, kesintiden etkilenecek köyler ve bölgeler şöyle:

“Nergisli köyü, su motorları, Vadili köyü, Vadili Sanayi Sitesi, Paşaköy Ağıllar, bölgedeki su motorları ve askeri birlik, Geçitkale Havaalanı, Vadili Genç Petrol Bölgesi ve su motorları, Akdoğan, Akdoğan Askeri Tesisler, Aket Tesisleri, su kuyuları, Yiğitler yolu, Türkmenköy, Akdoğan Atmaca bölgesi, su motorları, ağıllar, Türkmenköy cami bölgesi, Beyarmudu, ağıllar bölgesi, su kuyuları ve bölgedeki askeri birlik, Kanizi Petrol bölgesi ve Geçitkale köy camisi bölgesi.”

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