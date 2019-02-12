Elektrik Kesintisi



Kıb-Tek,yarın, Mormenekşe Köyü, Mormenekşe Ağılllar, Y. Boğaziçi Sanayi Sitesi ve Y. Boğaziçi köyünün bir bölümünün elektrik enerjisinin 4 saat kesik olacağını duyurdu.



Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın sabah 09:00 ile yaklaşık 13:00 saatleri arasında; Mormenekşe Köyü, Mormenekşe Ağılllar, Y. Boğaziçi Sanayi Sitesi ve Y. Boğaziçi köyünün bir bölümünün elektrik enerjisinin kesik olacağı belirtildi.



