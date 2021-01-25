Elektrik kesintisi…

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın saat 09.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasında Vadili’nin bir bölümüne elektrik verilemeyeceği bildirildi.
25 Ocak 2021 Pazartesi 16:00
Son Güncelleme: 25.01.2021 17:06
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın saat 09.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasında Vadili’nin bir bölümüne elektrik verilemeyeceği bildirildi.
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın saat 09.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasında Vadili’nin bir bölümüne elektrik verilemeyeceği bildirildi.