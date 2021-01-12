Elektrik kesintisi…

GAZİVEREN’DE YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK

Gaziveren Afrodit Sahil Sitesi, Gaziveren Çiftlik Evi ve Livadya Restoran civarına yarın 09.00 ile 14.30 arasında elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan duyuruya göre kesinti şebekede yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle gerçekleştirilecek.

YENİCEKÖY YAĞ DEĞİRMENİ BÖLGESİNDE YARIN 3 SAATLİK ELEKTRIK KESİNTİSİ…

Yeniceköy Yağ Değirmeni bölgesine yarın, 3 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti, 09:00 ile yaklaşık 12:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.