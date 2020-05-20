Elektrik kesintisi

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, kesinti orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle olacak; elektrik çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebilecek.

Açıklamada vatandaşların kesintiden etkilenmemesi için tedbir alması ve şebekede her an elektrik varmış gibi davranması da istendi.

