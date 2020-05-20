Elektrik kesintisi

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, kesinti orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle olacak; elektrik çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebilecek.
Açıklamada vatandaşların kesintiden etkilenmemesi için tedbir alması ve şebekede her an elektrik varmış gibi davranması da istendi.
Kurumdan yapılan açıklamaya göre, kesinti orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle olacak; elektrik çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebilecek.