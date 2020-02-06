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Elektrik kesintisi…

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak kırık direk değişim çalışması nedeniyle yarın saat 09.00 ile yaklaşık 11.00 saatleri arasında İskele’de elektrik kesintisi olacak.

Elektrik kesintisi…

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak kırık direk değişim çalışması nedeniyle yarın saat 09.00 ile yaklaşık 11.00 saatleri arasında İskele’de elektrik kesintisi olacak.

06 Şubat 2020 Perşembe 15:35
Elektrik kesintisi…

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak kırık direk değişim çalışması nedeniyle yarın saat 09.00 ile yaklaşık 11.00 saatleri arasında İskele’de elektrik kesintisi olacak.

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KIB-TEK’ten yapılan açıklamada belirtilen saatler arasında İskele ve Longbeach bölgelerinin elektrik enerjisinin kesik olacağı kaydedildi. 

Son Güncelleme: 06.02.2020 19:14
Anahtar Kelimeler:
KIBTEKElektrik KesintisiIskele
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