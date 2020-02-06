Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak kırık direk değişim çalışması nedeniyle yarın saat 09.00 ile yaklaşık 11.00 saatleri arasında İskele’de elektrik kesintisi olacak.
06 Şubat 2020 Perşembe 15:35
Son Güncelleme: 06.02.2020 19:14
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak kırık direk değişim çalışması nedeniyle yarın saat 09.00 ile yaklaşık 11.00 saatleri arasında İskele’de elektrik kesintisi olacak.
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak kırık direk değişim çalışması nedeniyle yarın saat 09.00 ile yaklaşık 11.00 saatleri arasında İskele’de elektrik kesintisi olacak.