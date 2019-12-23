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Elektrik kesintisi

Kalecik Trafo Merkezi’nde yarın yapılacak olan bakım-onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacak.

Elektrik kesintisi

Kalecik Trafo Merkezi’nde yarın yapılacak olan bakım-onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacak.

23 Aralık 2019 Pazartesi 09:44
Elektrik kesintisi

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre 09:30-13:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek kesintiden etkilenecek yerler şöyle;
“Kurtuluş, Boğaz, Boğaz Tepe, Petroller, Topcuköy, Yarköy, Ardahan, Mandıralar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, DAÜ Arsaları, Dokuzevler, İskele Sanayi, Cyprus Garden Bölgesi, BRT, İskele Mandıralar ve İskele’nin bir bölümü, Kalecik, Çayırova, Mehmetçik, Pamuklu, Tuzluca, Büyükkonuk, Yedikonuk, Sazlıköy, Zeybekköy, Kilitkaya ve Safaköy”

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Son Güncelleme: 23.12.2019 12:49
Anahtar Kelimeler:
Kalecik Trafo MerkeziKıb-tekElektrik Kesintisi
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