Kıb-Tek, Güzelyurt Mehmet Sokollu Sokak, Başaran Sokak ve Manisa Bulvarı'nın bir kısmına yarın 3 saat elektrik verilemeyeceğini açıkladı.
Elektrik kesintisi
Kıb-Tek, Güzelyurt Mehmet Sokollu Sokak, Başaran Sokak ve Manisa Bulvarı'nın bir kısmına yarın 3 saat elektrik verilemeyeceğini açıkladı.
16 Aralık 2019 Pazartesi 13:28
Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak direk değişim çalışması nedeniyle yarın 09:00- 12:00 saatleri arasında; Mehmet Sokollu Sokak, Başaran Sokak ve Manisa Bulvarı'nın bir kısmına elektrik verilemeyeceği kaydedildi.
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