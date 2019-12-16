Elektrik kesintisi

’ten yapılan yazılı açıklamada, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak direk değişim çalışması nedeniyle yarın 09:00- 12:00 saatleri arasında; Mehmet Sokollu Sokak, Başaran Sokak ve Manisa Bulvarı'nın bir kısmına elektrik verilemeyeceği kaydedildi.



